Звезда «Классного мюзикла» купила особняк в США

Актриса и певица Ванесса Хадженс приобрела особняк в Лос-Анджелесе

Актриса и певица Ванесса Хадженс, известная по роли в серии фильмов «Классный мюзикл», приобрела дом в лос-анджелесском районе Студио-Сити (Studio City), США. Об этом сообщает Dirt.

Покупка обошлась звезде в 7,5 миллиона долларов (около 434,4 миллиона рублей). Ранее Хадженс уже жила в районе Студио-Сити — первый приобретенный ею дом, которым она владела с 2008 по 2019 год, находится по соседству с новым объектом.

В 2022 году особняк 1963 года постройки площадью 673,4 квадратных метра полностью перестроили. Ремонт выполнили в современном стиле, а стены оформили в молочном оттенке.

В особняке есть пять спален и пять ванных комнат. Солнечный свет проникает в дом через большое количество окон, в том числе панорамных и мансардных, а также раздвижные стеклянные двери. На второй этаж ведет лестница с подсветкой. Из многих комнат можно выйти во внутренние дворики или на террасы.

На участке размером в 0,51 гектара есть пейзажный бассейн с мелководной «ступенькой» для принятия солнечных ванн и гидромассажем, зона для отдыха с камином и барбекю, откуда открывается панорамный вид на долину Сан-Фернандо, а также стоянка для шести или более машин.

В марте Ванесса Хадженс продала двухэтажный особняк в лос-анджелесском районе Лос Фелис сыну режиссера Вуди Аллена Ронану Фэрроу и его партнеру Джону Ловетту. Сумма сделки составила 6,7 миллиона долларов.