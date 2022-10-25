Умер экс-глава Пентагона

Reuters: экс-глава Пентагона Эштон Картер умер на 69-м году жизни от сердечного приступа

Экс-глава Пентагона Эштон Картер ушел из жизни в возрасте 68 лет после внезапного сердечного приступа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью умершего.

Картер был последним министром обороны при президенте Бараке Обаме. Он занимал этот пост с 17 февраля 2015 года по 20 января 2017 года.

После ухода с госслужбы Картер стал директором Белферского центра науки и международных отношений в Гарвардском институте государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди.