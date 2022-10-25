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13:12, 25 октября 2022Спорт

Гандболистка-чемпионка рассказала о недостающей в Европе российской услуге

Гандболистка «Крима» Дмитриева заявила, что в Словении ей не хватает недорогого маникюра
Дарья Дмитриева

Дарья Дмитриева. Фото: Vegard Wivestad / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Гандболистка словенского «Крима» и сборной России Дарья Дмитриева рассказала об особенностях жизни в Европе. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсменка заявила, что больше всего в Словении ей не хватает такой услуги, как недорогой маникюр. «Не могу сказать, что в России это дешевое удовольствие, но сравнивать с ценами в Словении даже и не стоит», — подчеркнула она. Дмитриева добавила, что не чувствует дискомфорта в Европе, так как часто слышит русскую речь.

Дмитриева является олимпийской чемпионкой Игр 2016 года. На ее счету также серебро Олимпиады в Токио и серебро чемпионата Европы-2018.

Летом 2020 года российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о жизни в России и Европе. Спортсменка призналась в любви к Европе и рассказала, что проводит там много времени. По ее мнению, менталитет россиян отличается от европейского.

Анастасия Борисова
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