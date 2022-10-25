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16:47, 25 октября 2022Россия

В Донецке заявили о погибших в ходе шестого за день обстрела города

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о погибших после обстрела города из «Града»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град», сообщили в Совместном центре контроля и координации ДНР.

Уточняется, что было выпущено восемь ракет. ТАСС сообщает, что это уже шестой обстрел Донецка за 25 октября.

Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела есть погибшие среди мирных жителей. Ракеты упали на пересечении Университетской улицы и проспекта Панфилова в Киевском районе.

Утром 25 октября сообщалось, что на донецком направлении завязались мощные артиллерийские дуэли. Вооруженные силы Украины били сразу по нескольким районам Донецка и Горловки.

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Антон Похиляк
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