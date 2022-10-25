Мишустин заявил о доведении до Минобороны всех средств для участников СВО

Премьер-министр Мишустин заявил, что средства для участников СВО доведены до Минобороны

Все средства для обеспечения участвующих в специальной военной операции (СВО) военнослужащих денежным довольствием уже доведены до Минобороны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания координационного совета содействия Вооруженным силам (ВС). Трансляция с заседания велась на канале Кремля в Telegram.

Мишустин отметил, что рядовые участники СВО будут получать минимальное довольствие — без учета региональных надбавок — в 195 тысяч рублей в месяц, а для сержантского состава и офицеров оклад будет выше.

«Все средства своевременно доведены до Министерства обороны. Мы держим это на контроле, ведется мониторинг, как осуществляются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы занимаются Министерство финансов совместно с Министерством обороны», — заявил он.

Совет по обеспечению потребностей СВО был создан указом президента от 21 октября. Согласно документу, его возглавил Мишустин. Также в совет вошли мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, директор ФСБ Александр Бортников и другие чиновники.