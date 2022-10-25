Работы фоторедактора «Ленты.ру» выставили в Эрмитаже

Посвященные городу Чекалину снимки фоторедактора «Ленты.ру» Ермакова выставлены в Эрмитаже

Снимки фоторедактора «Ленты.ру» Дмитрия Ермакова, сделанные в одном из самых малонаселенных российских городов Чекалине, выставлены в Государственном Эрмитаже. Подробности о его работе опубликованы на сайте мультимедийного проекта «Я живу в России», посвященного историям о жителях страны.

Работа фоторедактора называется «Самый маленький город России». В рамках проекта Ермаков запечатлел виды Чекалина и местных жителей, с которыми также пообщался об истории и нынешней жизни города.

«По воспоминаниям старожилов, в советские время в 8 вечера все гуляли и в городе "кишело". Сейчас улицы почти пустые. Многие жители, и коренные и не очень, закрываются от внешнего мира высокими заборами и меняют старинную отделку на сайдинг. Улицы обычно пустуют – все по домам», — рассказал автор.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Я живу в России» — мультимедийный проект о жителях страны. Итоги конкурса подведут на международном форуме «Диалог культур», в рамках которого в главном штабе Эрмитажа проходит фотовыставка.

Дмитрий Ермаков — фотограф-документалист. Работает с фотографией, мультимедиа, фотокнигами. Родился в Москве в 1978 году. Работал пишущим и мультимедийным журналистом. Делает долгосрочные фотопроекты с 2017 года. В 2018 году окончил школу документального и арт-фото «Фотографика» в Санкт-Петербурге.

Живет в Москве. Работает фоторедактором в «Ленте.ру». Ранее публиковался в других российских и зарубежных изданиях, участвовал в фотовыставках в России и Европе. География съемок — регионы России и постсоветское пространство.