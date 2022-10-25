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23:57, 24 октября 2022Бывший СССР

В Эстонии заявили о дефиците шипованных шин из-за запрета поставок из России

ERR: количество шипованных шин в Эстонии сократилось вдвое на фоне запрета поставок из РФ

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Эстония столкнулась с дефицитом шипованных шин из-за запрета поставок из России. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

Уточняется, что количество зимних шипованных покрышек на рынке сократилось вдвое, что привело к увеличению стоимости изделий на 25 процентов. В частности, дефицит был создан из-за того, что шины, произведенные в России, больше не продаются в Эстонии, и лишь немногие компании производят такую продукцию в стране. Как напомнил ERR, поставки шин из России в страны Евросоюза были запрещены в рамках пятого пакета антироссийских санкций, при этом большая часть производства этого типа автомобильной резины находится в России.

По данным портала, 70 процентов эстонских водителей легковых автомобилей используют зимой такие шины. В будущем подобные покрышки могут стать «дорогим и нишевым продуктом», говорится в материале.

Ранее Таллин ужесточил правила транспортировки товаров через российско-эстонскую границу. В новый список запрещенных к ввозу в прибалтийскую республику товаров, помимо прочего, вошли мыло и рюкзаки.

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Марина Совина
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