На шахте «Луганская» в ЛНР произошел пожар

РИА Новости: на территории шахты «Луганская» в поселке Юбилейный ЛНР произошел пожар

На территории шахты «Луганская» в поселке Юбилейный Луганской народной республике произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на месте работают экстренные службы. Причина пожара уточняются. Добыча угля на данной шахте не ведется.

Ранее на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошел пожар. В момент происшествия под землей находились 243 человек. Все они выведены на поверхность. В результате пожара никто не пострадал. В качестве предварительной причиной ЧП названо возгорание химического реагента.