Врач назвала опасные для людей с густой кровью популярные продукты

Генетик Перес: брокколи и зелень могут быть опасны для людей с густой кровью

В брокколи и зелени содержится большое количество витамина К1, сгущающего кровь, рассказала генетик-метаболист Светлана Перес де Монтес Ратхерик. Врач назвала изданию «Доктор Питер» и другие популярные и полезные продукты, которые могут быть опасны для людей с густой кровью.

Из-за густой крови питательные вещества могут плохо усваиваться организмом. К тому же она может стать причиной нехватки кислорода и даже спровоцировать сердечный приступ, пояснила генетик. Поэтому людям с густой кровью нужно следить за образом жизни и питанием.

«Есть продукты, которые содержат много филлохинона (витамина К1) — основного диетического источника витамина К. Его адекватное потребление останавливает кровотечение, но вместе с этим и сгущает кровь», — прокомментировала Перес.

По ее словам, филлохинон содержится в продуктах животного происхождения, печени некоторых животных, курином мясе. Но есть он и в листовой зелени — петрушке, шпинате, салате, а также в брокколи. Причем в этих продуктах его гораздо больше, чем в мясе. Витамин К содержится и в маслах: соевом, оливковом, рапсовом.

Овощные салаты, приправленные одним из этих масел, составляют три четверти суточной потребности в витамине К, рассказала генетик.

Перес предупредила, что людям с нарушением свертываемости крови следует с осторожностью употреблять яичный желток, сыры, сливочное масло, ферментированные соевые продукты. Они содержат витамин К2, который также может делать кровь более густой.

Ранее диетолог Екатерина Кривцова назвала продукты, защищающие от простуды. Она посоветовала есть квашеную капусту, яблоки и шиповник.

