Названы самые модные модели джинсов

Gloria Jeans назвала широкие джинсы самыми модными в текущем сезоне

Представители модного бренда Gloria Jeans назвали самые актуальные модели женских джинсов. Их комментарии поступили в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 октября.

В первую очередь эксперты призывают обратить внимание на классические прямые джинсы (Straight). Отмечается, что за счет особенности кроя и высокой посадки данная модель визуально удлиняет ноги, а также подчеркивает талию и бедра.

В то же время широкие джинсы (Wide Leg) из плотного денима остаются самыми модными в текущем сезоне. Преимущество данного фасона в том, что его объемный удлиненный силуэт с мягким расширением и завышенной талией визуально стройнит фигуру. «Прилегающая линия пояса и дополнительное пространство в бедрах создают акцент на изгибах тела и добавляют изящности формам», — говорят в компании.

В заключение специалисты напомнили, что популярность не утрачивают джинсы Mom Fit — свободные в бедрах и зауженные книзу. Такой ретросилуэт удачно вписывается в базовый гардероб и гармонично сочетается с футболками, рубашками и худи.

В сентябре в Gloria Jeans перечислили самые модные мужские джинсы на осень 2022 года. Так, в список актуальных фасонов вошли брюки прямого силуэта, а также посадки slim («зауженные»). По словам экспертов, наиболее универсальными и практичными являются брюки из плотного денима темно-синего цвета без потертостей.