Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 25 октября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 25 октября

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 25 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские войска отразили все атаки Украины на николаево-криворожском направлении, в результате им удалось уничтожить до 130 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В свою очередь, на краснолиманском направлении Киев потерял более 120 военнослужащих. Авиация России также сбила самолет ВСУ МиГ-29 в Николаевской области. Помимо этого, Украина предприняла неудачную попытку атаковать позиции российских войск в направлении Куземовки (ЛНР), вследствие чего потеряла более 30 бойцов.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 326 самолетов, 162 вертолета, 2339 БПЛА, 383 зенитных ракетных комплекса, 6046 танков и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 6758 единиц специальной военной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Карл III назначил Сунака премьером Великобритании и дал первое поручение
В Подмосковье 16-летняя девушка погибла под опрокинувшейся машиной
Сунак оценил премьерство Трасс и заявил о необходимости исправления ее ошибок
Американский полковник назвал странной политику Вашингтона в отношении Украины
В приложении Райффайзенбанка произошел сбой
Пригожин опроверг информацию о жалобах Путину на командующих СВО
Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на отстранение Роналду
В ЛНР заявили о сокрушительном ударе по ВСУ в районе Кременной
Рэйф Файнс назвал отвратительными обвинения в адрес Джоан Роулинг
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в небольших городах России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.