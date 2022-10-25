Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 25 октября

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 25 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские войска отразили все атаки Украины на николаево-криворожском направлении, в результате им удалось уничтожить до 130 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В свою очередь, на краснолиманском направлении Киев потерял более 120 военнослужащих. Авиация России также сбила самолет ВСУ МиГ-29 в Николаевской области. Помимо этого, Украина предприняла неудачную попытку атаковать позиции российских войск в направлении Куземовки (ЛНР), вследствие чего потеряла более 30 бойцов.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 326 самолетов, 162 вертолета, 2339 БПЛА, 383 зенитных ракетных комплекса, 6046 танков и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 6758 единиц специальной военной автомобильной техники.