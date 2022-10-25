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19:08, 25 октября 2022Путешествия

История серийного убийцы-каннибала вызвала всплеск туризма в его родном городе

В США после выхода сериала об убийце Джеффри Дамере вырос спрос на туры в его родной город

Фото: Darren Hauck / Reuters

Выход сериала про известного американского убийцу-каннибала Джеффри Дамера вызвал всплеск интереса туристов к его родному городу Милуоки в штате Висконсин. Об этом пишет New York Post.

Популярность сериала «Монстр: История Джеффри Дамера», который вышел в сентябре 2022 года, отразилась на резко выросшем спросе туристов к поездкам в родной город убийцы Милуоки (США) и экскурсиям «по следам его преступлений». По словам организатора таких прогулок Боба Вейса (Bob Weiss), в последнее время от путешественников нет отбоя: количество пешеходных туров увеличилось с четырех до 16 в неделю.

«У нас есть люди, которые прилетают из Барселоны и Франкфурта, чтобы принять участие в нашем туре», — рассказал Вейс. Организатор отметил, что почти 90 процентов его клиентов женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Гид добавил, что веселое поведение на экскурсиях недопустимо, так как целью таких туров является не развлечение, а «напоминание важных уроков обществу».

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Тем не менее, не все горожане рады наплыву туристов. Например, владелец печально известного бара «Клуб 219» Чариз Гарднер (Charese Gardner), где Дамер знакомился со многими из своих жертв, переделал в заведении «каждую вещь», чтобы место стало абсолютно другим.

«У меня на окнах следы от лиц, потому что люди пытаются заглянуть внутрь. Я не очень понимаю эту одержимость», — пожаловался Гарднер.

Ранее в октябре Лайонел Дамер, отец серийного убийцы Джеффри Дамера, обвинил создателей сериала и документального фильма о сыне в героизации его преступлений. Кроме того, мужчина крайне взволнован тем, что поклонники каннибала начали проникать на придомовую территорию.

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Дарья Рыбак
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