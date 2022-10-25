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13:29, 25 октября 2022Экономика

ЦБ раскритиковал идею страхования карт от действий мошенников

В Центробанке России раскритиковали идею страхования карт от действий мошенников

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В российском Центробанке (ЦБ) раскритиковали идею страхования карт россиян от действий мошенников. В разговоре с газетой «Известия» представитель регулятора объяснил, что у таких полисов на данный момент низкая потребительская ценность из-за невысокого уровня выплат при большой доле отказов в возмещении.

Кроме того, подобные страховки в большинстве случаев покрывают те же риски, по которым клиент вправе получить возмещение от банка по закону «О национальной платежной системе». Речь идет о том, что банки обязаны возместить средства, если человек сам не сообщал злоумышленникам банковские сведения, при помощи которых удалось похитить деньги. При этом полисы зачастую оказываются бесполезными в случаях мошенничества с использованием социальной инженерии.

Ранее в октябре регулятор объявил, что наблюдал резкую активацию финансовых мошенников в 2019-2021 годах и значительный рост количества операций без согласия клиентов. Как говорил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, в 2019 году у граждан было похищено 4,5 миллиарда рублей, а в 2021-м — 13,5 миллиарда.

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Платон Щукин
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