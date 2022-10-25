Найдена рекордно легкая нейтронная звезда

Nature Astronomy: обнаружена рекордно легкая нейтронная звезда

Группа ученых из Германии нашла в созвездии Змееносца рекордно легкую нейтронную звезду. Выводы наблюдений опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Интерес астрономов объект вызвал после того, как были зафиксированы периодические рентгеновские импульсы, мощность которых очень сильно колебалась. Проанализировав снимки с нескольких телескопов и обсерваторий, специалисты заметили, что внутри облака пыли скрывается два объекта: небольшое старое светило и нейтронная звезда.

Как уточняется, объект получил название HESS J1731-347, он образовался на месте недавно взорвавшейся сверхновой и представляет собой плотное облако из пыли и газа. Находка весит около 0,77 массы Солнца, а радиус составляет всего 10,4 километра. Это делает ее самой легкой нейтронной звездой из когда-либо обнаруженных или первой кварковой звездой, чья материя состоит из экзотических субатомных частиц. HESS J1731-347 располагается в созвездии Змееносца на расстоянии 8,15 тысячи световых лет от Земли.

В октябре 2022 года сотрудники Сиднейского университета в Австралии зафиксировали гигантское скопление мертвых звезд в Млечном Пути.