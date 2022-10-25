Оценен «банкоматный суверенитет» России

РИА Новости: Россия нескоро сможет обрести независимость в производстве банкоматов

Производство банкоматов в России, а также комплектующих к ним пока не налажено, и, вероятно, полной независимости страна сможет достичь нескоро. Об этом заявили эксперты, опрошенные РИА Новости.

«В России производство своих банкоматов только в начале пути», — оценил «банкоматный суверенитет» страны эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. Он объяснил, что исторически большая часть банкоматов (по некоторым оценкам, от 50 до 60 процентов) поставлялась в страну международными компаниями с собственным программным обеспечением.

Руководитель «Лаборатории блокчейн и финтех» Школы управления «Сколково» Егор Кривошея уточнил, что в основном их поставляли компании NСR и Diebold Nixdorf, которые приостановили деятельность в России. В страну поставляются также китайские и корейские банкоматы.

Эксперт добавил, что для России производство всех комплектующих для банкоматов может быть экономически неэффективно. «Ряд комплектующих выгоднее производить в рамках одного или нескольких глобальных производств в силу экономии от масштаба», — объяснил он.

Вопрос обретения независимости России в производстве банкоматов возник после объявления Ассоциации российских банков о том, что только 20 процентов банкоматов готовы принять новую купюру номиналом в сто рублей. Оказалось, что для их распознавания необходимы специальные иностранные устройства, производители которых объявили санкции против Москвы и ушли с рынка.