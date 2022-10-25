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12:34, 25 октября 2022Наука и техника

Производитель автомобилей откажется от сенсорных кнопок

ArsTechnica: на машинах Volkswagen исчезнет сенсорное управление на руле

Фото: Sergio Perez / Reuters

Volkswagen откажется от выпуска автомобилей с сенсорным управлением на руле из-за жалоб потребителей. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты обратили внимание на заявление генерального директора VW Passenger Cars Томаса Шефера, опубликованное в LinkedIn. По словам топ-менеджера немецкого автоконцерна, сенсорные кнопки исчезнут с рулевого колеса машин, производимых корпорацией. «Мы возвращаем кнопочное рулевое колесо! Это то, чего хотят клиенты от VW», — подчеркнул Шефер.

По словам авторов, многие владельцы автомобилей Volkswagen нового поколения оказались разочарованы наличием сенсорного управления, которое пришло на смену обычным физическим переключателям. Размещенные на руле емкостные сенсорные дисплеи имели тактильную обратную связь, но не нравились автолюбителям. Так, пользователи часто случайно задевали их при взаимодействии с рулевом колесом, и таким образом активировали различные функции.

«Это проблема не только VW; и BMW, и Mercedes перешли на многофункциональные рулевые колеса с емкостным сенсорным управлением для своих новых электромобилей», — отметили авторы.

В конце лета журналисты шведского издания Vi Bilägare раскритиковали сенсорное управление в современных автомобилях. По словам авторов, физические интерфейсы позволяют управлять функциями быстрее, чем сенсорные.

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Андрей Ставицкий
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