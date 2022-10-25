Кремль ответил на вопрос о российских делегатах на саммите G20

Пресс-секретарь Песков заявил, что вопрос о представителях России на G20 еще не решен

Вопрос о представителях России на предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20) еще не решен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, может ли делегацию возглавить премьер-министр Михаил Мишустин, если президента Владимира Путина не будет на саммите. «Решение пока не принято», — указал Песков.

Ранее американский лидер Джо Байден не исключил возможной встречи с Путиным на G20. По его словам, это еще предстоит выяснить. При этом посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что если президент России примет решение лично участвовать в саммите G20, Джакарта готова организовать его встречу с Байденом.

16 сентября Путин подтвердил участие России в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, однако оставил под вопросом собственное присутствие на мероприятии. Он отметил, что нужно посмотреть, как будут обстоят дела с экономикой в стране.