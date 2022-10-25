Российского оперативника из полиции заподозрили в продаже наркотиков

В Ставрополе возбудили два уголовных дела в отношении оперативника ОМВД из-за наркотиков

В Ставрополе возбудили два уголовных дела в отношении оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД, его подозревают в хранении и сбыте наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянина подозревают в двух эпизодах преступлений по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»). По данным следствия, он хранил дома и в машине супруги около 500 граммов наркотических средств с целью сбыта.

Их еще до продажи изъяли коллеги полицейского. Сам подозреваемый — уже бывший сотрудник органов внутренних дел — был заключен под стражу.

13 октября сообщалось, что в Оренбургской области задержаны пятеро полицейских по подозрению в вымогательстве.