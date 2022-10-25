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01:00, 25 октября 2022Ценности

Начальница пришла в офис в мини-юбке и восхитила пользователей сети

Директор компании Даниэль Ормонд пришла на работу в офис мини-юбке и кроп-топе

Кадр: @deefc07 / TikTok

Блогерша Даниэль Ормонд из Шотландии восхитила пользователей сети откровенным нарядом на рабочем месте. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах женщина, которая, по ее словам, занимает должность директора компании и является матерью троих детей, продемонстрировала, в каком виде она пришла в офис в пятницу. Так, начальница позировала перед камерой, сидя в кресле в красном кроп-топе, обнажающем живот, и джинсовой мини-юбке. «Работаю допоздна в неподобающей одежде», — отметила она.

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В свою очередь, зрители оценили внешний вид автора видео в комментариях. «Вау, я бы хотел, чтобы ты была моим боссом», «Одевайся так, как тебе нравится», «У тебя всегда чудесные наряды», — заявили они.

Ранее в октябре модная блогерша и сотрудница юридической фирмы Сантина Риццо показала свою рабочую одежду и смутила пользователей сети. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как комбинирует несколько предметов гардероба с черной облегающей юбкой длины миди, составляя наряд для похода в офис. В итоге инфлюэнсерша остановила выбор на обнажающем живот кроп-топе.

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Карина Черных
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