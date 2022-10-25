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10:50, 25 октября 2022Мир

Шольц рассказал об аналоге «плана Маршалла» для Украины

Канцлер Германии Шольц рассказал о «плане Маршалла» для Украины

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Запад хочет обеспечить оказание помощи Украине на ближайшие десятилетия, речь идет о мерах, аналогичных «плану Маршалла». Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, цитату приводит ТАСС.

О предложении Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать такой фонд помощи для Украины стало известно еще 23 октября. Политики подчеркнули, что, поскольку Украина — кандидат на вступление в Евросоюз, страны объединения должны уделять пристальное внимание оказанию поддержки Киева.

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Виктория Кондратьева
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