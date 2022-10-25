Призыв Макрона к переговорам России и США объяснили

Политолог Леви назвал неудивительным призыв Макрона к переговорам России и США

Из документов о планах финансирования США видно, что страна планирует оказывать поддержку Украине до 2031 года, утверждает политолог Дмитрий Леви. По его словам, ввиду этого логичной кажется попытка Европы инициировать переговорный процесс Россией с США, а не Украиной. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Для решения украинского кризиса необходимо, чтобы США сели за стол переговоров с Россией и начали процесс мирного урегулирования. К этому призвал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает газета Le Point.

«Основным двигателем финансирования украинской кампании являются именно США. Потому неудивительно, что руководители европейских стран начали обращаться именно к ним и на предмет финансовой поддержки, и на предмет переговорного процесса. Европейские политики просто перестали обращать внимание на политкорректность и хотят говорить именно с американской стороной, иногда даже забывая про [президента Украина Владимира] Зеленского», — сказал политолог.

Леви уверен, что Штаты откажутся от украинской военной кампании только в случае серьезных проблем внутри собственной страны, либо в случае появления нового внешнеполитического противника.

«В последних документах о планах на финансирование война распланирована до 2031 года. Не очень понятно, правда, на что именно пойдут деньги: на восстановление инфраструктуры или на военную поддержку, на что-то еще. Тем не менее такие цифры прозвучали. В любом случае, не следует ожидать, что США откажутся от военной кампании. Это может произойти только в случае обострения отношений с Китаем, внутреннего финансового или политического кризиса», — считает собеседник «Ленты.ру».

Он также добавил, что на данный момент наблюдается некая заморозка военных действий, при этом не до конца ясно, что именно могло стать ее причиной. Тем не менее, Леви не исключил, что занятие фиксированных позиций необходимо для начала переговоров.

Сейчас происходит заморозка военных действий. Возможно, это фиксирование позиций для переговоров. Дмитрий Леви политолог

Ранее Макрон встретился с папой римским Франциском. В ходе аудиенции лидер страны попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. Кроме того, политик призвал Франциска содействовать установлению мира на Украине.