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21:45, 25 октября 2022Россия

Россиянам разъяснили порядок получения статуса предпенсионера

Минтруд: россияне смогут получать статус предпенсионера беззаявительно с 2025 года
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Министерство труда России разъяснило гражданам новый порядок получения статуса предпенсионера, который станет доступен с 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, россияне начнут получать информацию о своем статусе в беззаявительном порядке, нововведение уже обсуждается.

«С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала "Госуслуги"», — следует из заявления.

На данный момент получить предпенсионный статус можно, обратившись в отделение Пенсионного фонда или через портал госуслуг, где гражданину выдадут соответствующую справку для получения льгот.

Ранее глава НПФ Светлана Касина заявила, что господдержка для предпенсионеров в России включает в себя налоговые льготы. Касина напомнила россиянам о налоговой льготе перед пенсией и объяснила, что право на нее женщины и мужчины получают после достижения 55 и 60 лет — прежнего пенсионного возраста. Федеральной льготой является освобождение предпенсионеров от имущественного налога на один из объектов недвижимости в каждой категории, региональной льготой считается скидка или пониженная ставка по транспортному налогу.

Марина Совина
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