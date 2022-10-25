Названы самые частые причины возникновения проблем с давлением

Врач Тяжельников: стресс и физические нагрузки могут стать причиной повышения давления

Артериальная гипертензия — опасное заболевание, которое является основной причиной инвалидности и смертности в мире, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые частые причины возникновения проблем с давлением.

По словам специалиста, в мире от артериальной гипертензии страдают более миллиарда человек, и в последнее время болезнь молодеет. «Врачи связывают этот факт с неправильным образом жизни и повышением стрессовых факторов», — отметил Тяжельников.

Изменением артериального давления организм часто реагирует на перемену погоды, на снижение или повышение атмосферного давления, которое воздействует на сосуды человека. Кроме того, давление может повышаться вследствие физической нагрузки или стресса, поделился врач.

Сильнее всего реагируют люди, у которых уже есть предпосылки или хронические заболевания. Артериальная гипертензия развивается вследствие ишемической болезни сердца, сахарного диабета, болезней почек, избыточного веса, длительного употребления алкоголя, курения, регулярного недосыпания, малоподвижного образа жизни и даже от употребления некоторых продуктов Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы

Болезнь коварна тем, что повышает риск заболеваний сердца, головного мозга, почек, обратил внимание Тяжельников. Чтобы не пропустить начало заболевания, следует регулярно прислушиваться к своему состоянию, регулярно измерять артериальное давление в целях профилактики.

Повышение давления, по его словам, у каждого человека может проявляться индивидуальными симптомами, которые нужно запоминать, чтобы вовремя реагировать. Как правило, о скачке давления сигнализирует своеобразная боль в затылочной части головы, ощущение пульсирования, головокружение. Кто-то может испытывать озноб или тошноту. Некоторые связывают с повышением давления головную боль.

«В таких случаях необходимо сразу измерять давление. Точно определить его параметры можно только с помощью тонометра», — подчеркнул Тяжельников.

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