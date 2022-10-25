На развитие съемного жилья потратят миллиарды рублей из «главной кубышки» России

Из ФНБ выделят 50 миллиардов рублей на развитие арендного жилья на Дальнем Востоке

На развитие съемного жилья в России решили потратить 50 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который считается главной кубышкой страны. Такой объем средств захотели выделить госкомпании «Дом.рф» на покупку жилья под аренду на Дальнем Востоке, пишет «Российская газета».

Соответствующий проект постановления правительства разместили для общественного обсуждения. Предполагается, что до конца 2023 года «Дом.рф» направит выделенные из ФНБ деньги на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости Дальнего Востока, а также на их меблировку и оснащение бытовой техникой.

На эти средства также могут быть куплены паи закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят объекты недвижимости, предназначенные исключительно для предоставления их в аренду. Категории лиц, которые могут стать квартирантами таких объектов, будут определять власти региона — это могут быть, например, молодые специалисты или студенты. Съемное жилье им будут предоставлять на льготных условиях с учетом субсидирования недополученных доходов за счет средств федерального и региональных бюджетов.

Отмечается, что заем предоставляется госкомпании на возмездной основе с процентной ставкой в 0,1 процента годовых — вернуть средства с процентами «Дом.рф» должен будет через 20 лет. При этом компания вправе досрочно возвратить сумму полностью или частично.

Ранее стало известно, что в России подорожала аренда жилья — в третьем квартале 2022 года средняя ставка найма выросла на 15 процентов. Наибольший рост зафиксировали в Ростове-на-Дону с динамикой в 28 процентов. В Москве аренда подорожала на 23 процента, в Саратове — на 15,4.