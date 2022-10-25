Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:01, 25 октября 2022Среда обитания

На развитие съемного жилья потратят миллиарды рублей из «главной кубышки» России

Из ФНБ выделят 50 миллиардов рублей на развитие арендного жилья на Дальнем Востоке

Фото: Unsplash

На развитие съемного жилья в России решили потратить 50 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который считается главной кубышкой страны. Такой объем средств захотели выделить госкомпании «Дом.рф» на покупку жилья под аренду на Дальнем Востоке, пишет «Российская газета».

Соответствующий проект постановления правительства разместили для общественного обсуждения. Предполагается, что до конца 2023 года «Дом.рф» направит выделенные из ФНБ деньги на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости Дальнего Востока, а также на их меблировку и оснащение бытовой техникой.

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

На эти средства также могут быть куплены паи закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят объекты недвижимости, предназначенные исключительно для предоставления их в аренду. Категории лиц, которые могут стать квартирантами таких объектов, будут определять власти региона — это могут быть, например, молодые специалисты или студенты. Съемное жилье им будут предоставлять на льготных условиях с учетом субсидирования недополученных доходов за счет средств федерального и региональных бюджетов.

Отмечается, что заем предоставляется госкомпании на возмездной основе с процентной ставкой в 0,1 процента годовых — вернуть средства с процентами «Дом.рф» должен будет через 20 лет. При этом компания вправе досрочно возвратить сумму полностью или частично.

Ранее стало известно, что в России подорожала аренда жилья — в третьем квартале 2022 года средняя ставка найма выросла на 15 процентов. Наибольший рост зафиксировали в Ростове-на-Дону с динамикой в 28 процентов. В Москве аренда подорожала на 23 процента, в Саратове — на 15,4.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе взорвался автомобиль у здания телекомпании
Россиянам назвали недорогой способ оформить банковскую карту в Турции
Мособлсуд проверит законность приговора осужденной в России американки Грайнер
В российском частном доме заживо сгорела мать с двумя детьми
Владелица пиццерий перечислила основные проблемы московских рестораторов
Двухлетний мальчик рассказал о своей прошлой жизни и напугал мать
Россияне массово устремились в один город на поездах на ноябрьские праздники
На развитие съемного жилья потратят миллиарды рублей из «главной кубышки» России
Разработан новый антибиотик против угрожающих миру инфекций
В Мелитополе прогремел сильный взрыв
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.