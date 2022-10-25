Роскомнадзор опроверг блокировку работы WhatsApp в России

В Роскомнадзоре сообщили, что работа WhatsApp на территории России не ограничивается

Роскомнадзор опроверг блокировку работы в России популярного мессенджера WhatsApp. Соответствующее заявление ведомства приводит ТАСС.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах», — сообщил регулятор.

В ведомстве также напомнили, что аналогичные масштабные сбои в работе сервисов американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) наблюдались неоднократно, в том числе в октябре 2021 года и в марте 2022 года.

Утром 25 октября в работе WhatsApp произошел глобальный сбой. На проблемы в работе мессенджера жаловались пользователи по всему миру. На пике число жалоб достигло отметки в 4747.

17 марта о сбое в WhatsApp сообщали некоторые российские пользователи. Их жалобы зафиксировал сервис Downdetector, отслеживающий неполадки в работе интернет-ресурсов. В октябре 2021 года тысячи пользователей по всему миру также жаловались на перебои в работе мессенджера, а также социальных сетей Facebook и Instagram (обе соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).