Организаторы теракта в Мелитополе попали на камеры видеонаблюдения

Рогов заявил, что причастных к теракту в запорожском Мелитополе засняли камеры наблюдения

Организаторов теракта в запорожском Мелитополе засняли камеры наблюдения, правоохранительные органы смогли составить по ним ориентировки, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Злоумышленники попали на видеокамеры, потому что есть видеонаблюдение. И сейчас по ориентировкам их ищут, чтобы схватить», — сообщил он.

Утром 25 октября около здания телекомпании «ЗаТВ» прогремел мощный взрыв. По информации местных властей, причастные к взрыву злоумышленники активировали самодельное взрывное устройство в автомобиле, который был припаркован около строения. В результате теракта были ранены шесть человек.

