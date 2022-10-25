Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:14, 25 октября 2022Россия

Организаторы теракта в Мелитополе попали на камеры видеонаблюдения

Рогов заявил, что причастных к теракту в запорожском Мелитополе засняли камеры наблюдения

Фото: РИА Новости

Организаторов теракта в запорожском Мелитополе засняли камеры наблюдения, правоохранительные органы смогли составить по ним ориентировки, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Злоумышленники попали на видеокамеры, потому что есть видеонаблюдение. И сейчас по ориентировкам их ищут, чтобы схватить», — сообщил он.

Утром 25 октября около здания телекомпании «ЗаТВ» прогремел мощный взрыв. По информации местных властей, причастные к взрыву злоумышленники активировали самодельное взрывное устройство в автомобиле, который был припаркован около строения. В результате теракта были ранены шесть человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС и расширила стоп-лист
Россия представила доказательства по «грязной бомбе» Украины на Совбезе ООН
Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией
Собчак прокомментировала эфир Соловьева словами «одержим бесами»
Раскрыты точные характеристики iPhone 15
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Грузия потратила на украинских беженцев более миллиона долларов
Кендалл Дженнер прошлась по улице в нижнем белье
Кадыров назвал спецоперацию на Украине джихадом
Звезда «Гарри Поттера» избавился от квартиры в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.