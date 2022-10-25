В Пскове открылась посвященная старинным кладам выставка

В Пскове открылась выставка, посвященная крупнейшему за всю историю раскопок кладу

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная самому крупному за всю историю псковскому кладу. Он насчитывает порядка 5 тысяч единиц хранения и относится к эпохе династии Романовых. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Хозяином клада, как оказалось, является Александр Хвоинский, губернский секретарь и член Псковского археологического общества. Кроме нумизматического собрания обнаружена коллекция ценных вещей — семейных и личных реликвий. Директор музея рассказала, что клад был спрятан в 1919 году, накануне ухода из Пскова частей Северо-Западной белой армии.

Так, были обнаружены помимо прочего три орденских знака Российской империи. Также была найдена золотая наградная галстучная булавка великого князя Михаила. Среди семейных реликвий — золотые швейцарские часы, высокий серебряный спортивный кубок с гравировкой, два серебряных бокала с позолотой, гравировкой и гравированными вензелями. В экспозиции представлены монеты чеканки всех представителей царской династии.

Основное внимание при этом уделено Петровской эпохе. Один из главных экспонатов — «бородовой знак», жетон, служивший квитанцией об оплате пошлины на ношение бороды.

В мае в Пскове открылась выставка предметов русского фарфора из фондов Новгородского музея-заповедника. Всего в фондах музея хранится 55 фигур и композиций из фарфора, изготовленных в XIX-начале XX века на отечественных предприятиях.

