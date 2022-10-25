Премьер Италии призвала Запад не поддаваться на «энергетический шантаж» Путина

Премьер Италии Мелони призвала Запад не поддаваться на «энергетический шантаж» Путина

Запад не должен поддаваться на «энергетический шантаж» со стороны российского президента Владимира Путина, чтобы не усугубить существующие проблемы. С таким призывом выступила новый итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, цитату приводит РБК.

«Те, кто считает, что свободу Украины можно обменять на наше спокойствие, ошибаются. Поддаться путинскому шантажу в сфере энергетики — это не решение проблемы, а ее усугубление», — подчеркнула она. Политик пояснила, что, если западные страны поддадутся, в дальнейшем им придется снова и снова сталкиваться с шантажом.

При этом Италия и дальше будет частью Запада и его системы союзов, поскольку она — одна из «колыбелей западной цивилизации и ее системы ценностей — свободы, равенства и демократии».

Пока что Евросоюз отказался от введения потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками, как писал Bloomberg 18 октября. Во избежание резких колебаний цен на газ Еврокомиссия предложит странам блока совместные закупки.