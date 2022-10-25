Шри-Ланка продлила срок действия виз для граждан России

Шри-Ланка продлила срок действия виз для россиян с месяца до полугода

Кабинет министров Шри-Ланки продлил срок действия виз для граждан России с месяца до полугода. Об этом говорится в письме министерства туризма государства, предоставленного туроператором «Интурист», передает РИА Новости.

Отмечается, что действие новой визовой схемы рассчитано до 25 июня 2023 года и направлено на восстановление индустрии туризма, пострадавшей от пандемии COVID-19.

«Сейчас спрос на Шри-Ланку бьет все рекорды. Ежедневно приходят десятки заявок. Пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественного "Аэрофлота"», — сообщили в пресс-службе туроператора. По мнению представителей «Интуриста», нововведение будет способствовать росту популярности среди россиян островного государства, которое уже сейчас входит в топ-5 наиболее востребованных направлений для осеннего отдыха.

«Длинная виза на 180 дней и снижение ее стоимости позволят приезжать в страну большему числу гостей, в том числе и русскоязычных, что, конечно, позитивно скажется на росте качества сервиса, проводимых экскурсий, обслуживания в отелях», — добавили в компании.

Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки передумали внедрять российскую платежную систему «Мир» на территории страны. Одной из основных причин, по которой островное государство отказалось от этой идеи, называется санкционное давление со стороны Соединенных Штатов.