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10:21, 25 октября 2022Силовые структуры

Россиянку осудили за убийство подруги спицей из-за просьбы продолжить застолье

В Ревде женщине дали 6 лет за убийство подруги спицей из-за просьбы продолжить застолье

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ревдинский городской суд приговорил к шести годам колонии местную жительницу Ольгу Мамошину за убийство подруги. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Россиянка признала вину и раскаялась в содеянном.

По данным прокуратуры, преступление было совершено 11 июня в городе Ревда. Приятельницы вместе употребляли спиртное. Поздно вечером Мамошина решила уйти, однако знакомая попросила ее остаться и продолжить застолье. Когда фигурантка отказалась, женщина схватила ее за руку. Ссора переросла в драку, во время которой осужденная взяла металлическую спицу с тумбы и девять раз ударила ей подругу в шею.

Потерпевшая скончалась на месте.

17 октября сообщалось, что в Саратове пьяный мужчина до смерти избил подругу, когда помогал ей повесить полку в квартире.

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Елизавета Новикова
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