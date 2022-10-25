В Сети вышел доксериал о самых олимпийских городах России

На платформе Okko стартовал документальный сериал «Спортивные столицы»

На платформе Okko стартовал документальный сериал «Спортивные столицы», созданный при поддержке Института развития интернета, о самых олимпийских городах России: от Сочи и Краснодара до Махачкалы и Ханты-Мансийска.

Это первый проект в Рунете, где приводятся неоспоримые доказательства обладания городом народного статуса столицы Олимпийского вида спорта. Так, вместе с героями проекта зритель попадет на самые знаковые тренировочные локации и базы, увидит изнутри реабилитационные центры и пообщается с тренерами, которые готовят чемпионов.

Ведущий проекта, Алексей Столяров, человек в теме спорта не случайный. Он фитнес-тренер, участник многих марафонов и призёр Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу. Входит в топ самых популярных спортивных видеоблогеров России.

В каждой из 6 серий он знакомит зрителя с городом с народным статусом столицы Олимпийского спорта, куда съезжаются со всех уголков страны, чтобы ходить под парусом, освоить райдерские трюки BMX фристайл или тонкости единоборств.

Свое путешествие по самым спортивным городам Алексей Столяров начинает с Краснодара. По мнению создателей проекта, Краснодар по-праву должен считаться столицей одного из самый молодых и динамичных олимпийских видов спорта - BMX freestyle. Здесь в 2013 году построили первый в России профессиональный комплекс XSA «Тренинг парк», ставший излюбленным местом уличных райдеров. Это место до сих пор считается лучшим скейт-парком в стране.

«Благодаря этой площадке наши ребята сильно спрогрессировали и сейчас выступают на всех соревнованиях вплоть до Олимпиады. Они тренируются по 10–15 лет», – говорит тренер будущих чемпионов Александр Белевский.

Его коллега Сергей Симкин делится интересной статистикой: среди последователей BMX freestyle в Краснодаре 80-90 процентов – приезжие из Челябинска, Майкопа, Москвы, Калининграда и других городов. Среди причин для переезда – мечта стать олимпийским чемпионом.

«С 2019 года BMX стал олимпийским видом спорта, и у нас многие тренируются ради того, чтобы поехать на Олимпиаду. Мы с командой делаем все, чтобы туда попасть», – говорит член сборной России по BMX freestyle Роман Гилимзянов.

Документальный сериал «Спортивные столицы» – о городах с олимпийским статусом, людях и их спортивных мечтах. Первые серии уже доступны для просмотра на платформе Okko и в социальных сетях Алексея Столярова.

