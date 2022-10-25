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02:53, 25 октября 2022Интернет и СМИ

Британцы поиронизировали над избранием Риши Сунака премьер-министром

Читатели Express в Twitter возмутились избранием Риши Сунака премьер-министром Британии

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Читатели газеты Express возмутились назначением экс-главы Минфина Риши Сунака на пост премьер-министра Британии. Свое мнение они высказали в Twitter, комментируя соответствующий материал издания.

Ряд пользователей счел, что эпоха Консервативной партии подошла к концу. В частности, @Hughie1953 обратив внимание на безальтернативность кандидата. @1janpiper также высказал мнение, что Сунак добился желаемого, и теперь нет никакого смысла в избирательных процессах, поскольку голосовать больше не за кого.

@margatesunsets обвинила политика в узурпации власти, указав, что у него нет мандата ни от однопартийцев, ни от избирателей. @SuffolkRoyal согласился, назвав назначение Сунака «завершением великой аферы тори».

@LesAdam72482972 просто поиронизировала над итогами выборов, оценив победу Сунаса фразой «Сюрприз, сюрприз!»

О том, что Сунак снова выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, стало известно 23 октября. Бывший министр уже выдвигал свою кандидатуру на данный пост летом, после ухода с должности Бориса Джонсона. Однако тогда победу в гонке одержала Лиз Трасс, которая через 44 дня решила сложить с себя полномочия.

После того как Трасс 20 октября публично признала, что не справляется со своими обязанностями, Сунак стал фаворитом в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

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Марина Совина
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