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12:08, 25 октября 2022Интернет и СМИ

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из России пожаловались на сбой в работе мессенджера

Фото: Thomas Trutschel / imago-images.de / Globallookpress.com

В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Brand Analytics, отслеживающего проблемы с доступом к ресурсам.

Большинство пользователей (79 процентов) сообщили, что мессенджер в целом не работает. Другие юзеры (13 процентов) пожаловались на неполадки в приложении Telegram, некоторые (5 процентов) столкнулись с трудностями при получении сообщений.

На проблемы в работе Telegram пожаловались пользователи из России, в частности, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы и Хабаровска.

Ранее 25 октября сообщалось о сбое в работе другого популярного мессенджера — WhatsApp. Большинство жалоб касалось отправки сообщений. Также стало известно, что некоторые пользователи столкнулись с проблемами при использовании приложения.

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Евгения Наумова
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