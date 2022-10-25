В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из России пожаловались на сбой в работе мессенджера

В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Brand Analytics, отслеживающего проблемы с доступом к ресурсам.

Большинство пользователей (79 процентов) сообщили, что мессенджер в целом не работает. Другие юзеры (13 процентов) пожаловались на неполадки в приложении Telegram, некоторые (5 процентов) столкнулись с трудностями при получении сообщений.

На проблемы в работе Telegram пожаловались пользователи из России, в частности, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы и Хабаровска.

Ранее 25 октября сообщалось о сбое в работе другого популярного мессенджера — WhatsApp. Большинство жалоб касалось отправки сообщений. Также стало известно, что некоторые пользователи столкнулись с проблемами при использовании приложения.