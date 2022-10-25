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05:39, 25 октября 2022Путешествия

Часто путешествующая россиянка назвала обязательные к покупке вещи в Турции

Автор блога на «Яндекс.Дзен» советует купить в Турции приправы и сушеные растения

Фото: Tamanna Rumee / Unsplash

Российская тревел-блогерша назвала пять вещей, которыми она обязательно советует закупиться во время путешествий в Турцию. Рекомендациями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь россиянка посоветовала приобрести различные виды турецких приправ и сушеных растений, которые пригодятся в готовке. По мнению автора блога, «самой бесподобной добавкой», которую ей приходилось пробовать в Турции, является кунжутная паста (тахин).

«Стоит около 100 рублей, она не только качественная и вкусная, но и очень полезная. Состав полностью натуральный. Сами турки готовят с ней различные блюда, которые вряд ли получится дома повторить. Но можно просто использовать ее как намазку для утреннего бутерброда — сытно и питательно», — убеждает часто путешествующая россиянка.

Кроме того, путешественница обратила внимание на качественные и недорогие изделия из хлопка: базовые футболки по 150 рублей, брендовые по 300-500 рублей, мужские брендовые рубашки до 1000 рублей. Кроме того, девушка заметила невысокие цены и хорошее качество текстиля и декора для дома: полотенца, постельное белье, посуда.

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«Совершенно неважно в какое время года вы отдыхаете в Турции. Здесь всегда есть сезонный фрукт, который продают на всех рынках и в магазинах города. Сейчас спелые, сочные и очень вкусные инжир, персики и драконий фрукт (питайя — прим. «Ленты.ру»), поэтому ем их практически каждый день. В России таких точно не найти, поэтому планирую взять с собой в качестве гостинца», — заявила блогерша.

Последней вещью, обязательной к покупке, стали витамины. Россиянка отметила, что в Турции препараты стоят в несколько раз дешевле, чем в России, при этом товары местного производства не только натуральные и качественные по составу, но и дешевле аналогов. Путешественница уточнила, что перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

Ранее российский турист отдохнул в Турции и рассказал, что отпуск за границей оказался выгоднее, чем на российских курортах. Так, за пять ночей в Аланье он отдал 46 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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