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09:28, 25 октября 2022Путешествия

Россиянам назвали недорогой способ оформить банковскую карту в Турции

TourDom: оформить карту Mastercard в Турции можно в офисах DenizBank за 576 долларов

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Россияне поделились в сети опытом, как им удалось недорого оформить банковскую карту Visa или Mastercard в Турции. Названные способы туристов собрал портал TourDom.

Так, наиболее часто встречаются сообщения о недорогом оформлении карт в офисах DenizBank. Например, один россиянин рассказал, что в Анталье в районе Кепез он отдал 10 тысяч лир (32900 рублей) на депозит, еще по 360 лир (1,1 тысячи рублей) потратил на страховку и на нотариально заверенный перевод российского паспорта. Общая сумма выпуска карты MasterCard обошлась туристу около 576 долларов (около 35 тысяч рублей).

В Фетхие россияне смогли изготовить карту «буквально за полчаса», без депозита. В Измире потребовалось положить на счет две тысячи лир (6,5 тысячи рублей). «Однако эта сумма падает на карту, а не на вклад. Пользоваться можно со следующего дня», — пояснил путешественник. В Стамбуле в офисе DenizBank туристу пришлось на месяц «заморозить» 20 тысяч лир (65 тысяч рублей) и оплатить страховку — 350 лир (1,1 тысячи рублей).

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Помимо прочего, россиянам удалось открыть карты без депозита и в нескольких офисах VakıfBank. Банковская комиссия за выпуск и обслуживание составила от 2500 до 3700 лир (от 8,2 до 12 тысяч рублей). «Комиссия 200 долларов (12 тысяч рублей). Положите на счет 1000 (61 тысячу рублей) долларов и пользуйтесь. Работают быстро, по-английски говорят уверенно», — поделился опытом один из россиян.

В TourDom отметили, что во всех случаях россияне оформляли карты без посредников, для этого им понадобился турецкий ИНН и заверенная копия загранпаспорта. «Иногда список документов становится шире: могут требовать копию российского паспорта, российский ИНН», — добавили специалисты портала.

Ранее в октябре сообщалось, что отдых в отелях Турции летом 2023 года обойдется россиянам дороже, чем летом 2022. Президент Ассоциации отельеров Турции Мюберра Эресин уточнила, что цены на проживание в гостиницах на 2023 год уже возросли по меньшей мере на 20 процентов в иностранной валюте.

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Дарья Рыбак
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