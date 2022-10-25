СКР сообщил о расследовании подрыва железнодорожных путей в Брянской области

СКР сообщил о расследовании подрыва неизвестными железнодорожных путей в Брянской области

В Брянской области расследуют факт подрыва железнодорожных путей неизвестными с помощью взрывного устройства, причастных к совершению преступления привлекут к уголовной ответственности. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Взрывное устройство сработало на железной дороге между городами Новозыбков и Злынка. В результате подрыва никто не пострадал, устройство сработало в тот момент, когда на путях не было составов.

СКР сообщил о проведении расследования для установки причастных к преступлению. Их ждет уголовное наказание.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о взрыве неизвестного устройства на железной дороге и повреждении путей.