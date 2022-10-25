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17:55, 25 октября 2022Россия

Михаил Романов возьмет шефство над воинской частью Западного военного округа

Михаил Романов возьмет шефство над одной из воинских частей Западного военного округа

Фото: Пресс-служба Михаила Романова

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил несколько воинских частей под Санкт-Петербургом и встретился с мобилизованными петербуржцами. Над одной из них, в поселке Каменка Ленинградской области, парламентарий возьмет личное шефство в рамках исполнения поручения председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Неделей ранее, в рамках закрытого совещания депутатов с руководством Министерства обороны РФ было принято решение о создании структуры шефства депутатов над воинскими частями и военными городками. Соответствующее поручение парламентариям дал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил, что депутаты должны быть особенно активны в отстаивании интересов избирателей в ситуации военного положения, и, если военным городкам чего-то не хватает, то парламентарии могут взять на себя вопросы организации бюджетирования и контроля за исполнением профинансированных решений. Таким образом, Министерство обороны, сосредоточенное сейчас на боевых задачах, получит помощь в решении этих вопросов. Они имеют стратегическое значение, ведь в военных городках остались семьи тех, кто сейчас находится на передовой.

«Если жизнь в регионах регулируется гражданскими властями, то в военных городках — военными. Сейчас командиру части непросто достучаться до своего руководства, чтобы качественно подготовить городок к отопительному сезону, модернизировать медицинские учреждения, обновить дом офицеров, отремонтировать школы. А ведь очень важно, чтобы те, кто на передовой, знали: в тылу их семьи всем обеспечены, ни в чем не нуждаются. Также очень значимо, чтобы вся инфраструктура военных городков была современной, комфортной, соответствующей лицу нашей армии. Ведь именно военные городки, в том числе, принимают новобранцев, призванных в рамках частичной мобилизации. Там их должны встречать достойные условия, качественное питание, высокий уровень медицинского обслуживания, отвечающие современным требованиям комнаты отдыха и дома культуры. И здесь не может быть мелочей, ведь от этого зависит боевой дух защитников России», — сказал Михаил Романов.

В каждой из частей парламентарий осмотрел полигон, посетил занятия по боевой подготовке, оценил обстановку казарм, оснащение столовой, медсанчасти и дома культуры. На особом контроле депутата — состояние жилья для офицерских семей и его готовность к зиме.

«По результатам осмотра будут сформированы запросы в профильные ведомства для решения проблем каждой конкретной части, как в отношении снабжения мобилизованных, так и в отношении инфраструктуры военных городков в целом. Будем требовать оперативной реакции и подключать все возможные источники, в том числе, бизнес-сообщество, для снаряжения отправляющихся на передовую бойцов дополнительным тактическим обмундированием. Также возьму на себя решение личных вопросов, с которыми ко мне обращаются бойцы. Например, обнаружились проблемы с предоставлением кредитных каникул: государство наделило правом на их получение всех мобилизованных и добровольцев. Однако, не все банки отменяют платежи полностью, а приостанавливают только взыскание основного долга. Проценты в ряде банков наши защитники Родины должны оплачивать в прежнем размере и в соответствии с графиком, без отсрочек и каникул. Или еще один вопрос — выплата алиментов из суммы денежного довольствия контрактников. Есть нюансы, затрудняющие этот процесс. Буду выяснять, вмешиваться, держать решение таких проблем на контроле», — сообщил Михаил Романов.

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Татьяна Романова
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