Михаил Романов возьмет шефство над воинской частью Западного военного округа

Михаил Романов возьмет шефство над одной из воинских частей Западного военного округа

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил несколько воинских частей под Санкт-Петербургом и встретился с мобилизованными петербуржцами. Над одной из них, в поселке Каменка Ленинградской области, парламентарий возьмет личное шефство в рамках исполнения поручения председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Неделей ранее, в рамках закрытого совещания депутатов с руководством Министерства обороны РФ было принято решение о создании структуры шефства депутатов над воинскими частями и военными городками. Соответствующее поручение парламентариям дал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил, что депутаты должны быть особенно активны в отстаивании интересов избирателей в ситуации военного положения, и, если военным городкам чего-то не хватает, то парламентарии могут взять на себя вопросы организации бюджетирования и контроля за исполнением профинансированных решений. Таким образом, Министерство обороны, сосредоточенное сейчас на боевых задачах, получит помощь в решении этих вопросов. Они имеют стратегическое значение, ведь в военных городках остались семьи тех, кто сейчас находится на передовой.

«Если жизнь в регионах регулируется гражданскими властями, то в военных городках — военными. Сейчас командиру части непросто достучаться до своего руководства, чтобы качественно подготовить городок к отопительному сезону, модернизировать медицинские учреждения, обновить дом офицеров, отремонтировать школы. А ведь очень важно, чтобы те, кто на передовой, знали: в тылу их семьи всем обеспечены, ни в чем не нуждаются. Также очень значимо, чтобы вся инфраструктура военных городков была современной, комфортной, соответствующей лицу нашей армии. Ведь именно военные городки, в том числе, принимают новобранцев, призванных в рамках частичной мобилизации. Там их должны встречать достойные условия, качественное питание, высокий уровень медицинского обслуживания, отвечающие современным требованиям комнаты отдыха и дома культуры. И здесь не может быть мелочей, ведь от этого зависит боевой дух защитников России», — сказал Михаил Романов.

В каждой из частей парламентарий осмотрел полигон, посетил занятия по боевой подготовке, оценил обстановку казарм, оснащение столовой, медсанчасти и дома культуры. На особом контроле депутата — состояние жилья для офицерских семей и его готовность к зиме.

«По результатам осмотра будут сформированы запросы в профильные ведомства для решения проблем каждой конкретной части, как в отношении снабжения мобилизованных, так и в отношении инфраструктуры военных городков в целом. Будем требовать оперативной реакции и подключать все возможные источники, в том числе, бизнес-сообщество, для снаряжения отправляющихся на передовую бойцов дополнительным тактическим обмундированием. Также возьму на себя решение личных вопросов, с которыми ко мне обращаются бойцы. Например, обнаружились проблемы с предоставлением кредитных каникул: государство наделило правом на их получение всех мобилизованных и добровольцев. Однако, не все банки отменяют платежи полностью, а приостанавливают только взыскание основного долга. Проценты в ряде банков наши защитники Родины должны оплачивать в прежнем размере и в соответствии с графиком, без отсрочек и каникул. Или еще один вопрос — выплата алиментов из суммы денежного довольствия контрактников. Есть нюансы, затрудняющие этот процесс. Буду выяснять, вмешиваться, держать решение таких проблем на контроле», — сообщил Михаил Романов.

