Двое отцов пришли проведать дочь в школе и узнали о существовании друг друга

В США мужчина пришел проведать дочь в школе и узнал о существовании у нее второго отца

В США двое мужчин, каждый из которых считал себя отцом одной девочки, одновременно пришли проведать ее в школе и узнали о существовании друг друга. На загадочную историю обратило внимание Fox News.

Об инциденте, произошедшем в штате Джорджия, рассказала на своей странице в TikTok Шина Джексон, которая работает в школе, где учится ребенок. По ее словам, в начале октября в учебное заведение одновременно пришли двое мужчин и заявили, что хотят проверить, как идут дела у одной из учениц. «Они посмотрели друг на друга, и один говорит: "Почему вы собираетесь проверять мою дочь?" А второй: "Кто вы? Что вы имеете в виду? Я ее отец!"» — рассказывает Джексон.

Сотрудница школы уточнила, что оба мужчины были указаны в списке контактов девочки для связи на случай экстренной необходимости. Директор школы сказал Джексон связаться с матерью ребенка, а мужчин развел по разным комнатам, потому что они начали вести себя агрессивно.

Когда Джексон дозвонилась до матери девочки, та заплакала и сказала, что скоро приедет. Как только ее машина появилась на парковке, один из отцов бросился к женщине и начал допытываться, что происходит. «Мы выбежали на стоянку вслед за ним. Вы думаете, ударил ли он ее? Да, он ударил мать», — делится воспоминаниями Джексон.

Позже мать девочки пояснила, что говорила мужчинам, будто каждый из них является отцом ребенка, но друг о друге они не знали. В итоге на место драки прибыла полиция, а женщине понадобилась помощь врачей.

Джексон через некоторое время созвонилась с матерью девочки, и та сказала, что ее лучшая подруга подстроила так, чтобы оба «отца» пришли в школу одновременно. Она также заявила, что якобы не успела рассказать дочери о двух «родственниках».

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина случайно забрала чужого ребенка из детского сада и испугалась, что попадет в тюрьму. Забрать мальчика из яслей ее попросила подруга.