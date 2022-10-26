В Херсонской области задержали диверсанта

В Херсонской области сотрудники полиции задержали мужчину, сотрудничавшего с ВСУ

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали 53-летнего мужчину, жителя села Иванова Херсонской области. Утверждается, что он передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) места дислокации российской военной техники, а также хранил оружие и патроны. Об этом пишет ТАСС.

Утверждается, что диверсант передавал ВСУ информацию в мессенджерах. В частности, он общался с родственником, проходящим службу в украинской армии. У мужчины также изъяли два гладкоствольных ружья, 80 патронов 12-го калибра и 300 граммов пороха.

24 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что другие диверсанты ВСУ попали в плен на линии фронта. Он не уточнил число плененных, но сказал, что их задержали на Бериславском участке.