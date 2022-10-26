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18:10, 26 октября 2022Силовые структуры

Адвокат заявил об отсутствии угрозы наказания Собчак за ее отъезд из России

Адвокат Аграновский заявил об отсутствии угрозы наказания Собчак за ее отъезд из России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Журналистке Ксении Собчак не грозит наказание за отъезд за границу даже в том случае, если у правоохранителей есть постановление на ее задержание. Об этом юрист Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости.

«Дополнительной ответственности за это не предусмотрено. Раз она не была задержана, то это не побег из-под стражи», — объяснил юрист.

Аграновский также отметил, что правоохранители могут обратиться в суд и дождаться заочного избрания меры пресечения для Ксении Собчак. Она также должна быть для этого объявлена в международный розыск.

«Если бы она не скрылась,… речь могла бы идти про более мягкую меру пресечения. Но сейчас она, по сути, отрезала себе путь назад», — добавил Аграновский.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак уехала из России 24 октября. Телеведущая на автомобиле пересекла границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу.

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Илона Палей
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