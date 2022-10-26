Адвокат заявил об отсутствии угрозы наказания Собчак за ее отъезд из России

Адвокат Аграновский заявил об отсутствии угрозы наказания Собчак за ее отъезд из России

Журналистке Ксении Собчак не грозит наказание за отъезд за границу даже в том случае, если у правоохранителей есть постановление на ее задержание. Об этом юрист Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости.

«Дополнительной ответственности за это не предусмотрено. Раз она не была задержана, то это не побег из-под стражи», — объяснил юрист.

Аграновский также отметил, что правоохранители могут обратиться в суд и дождаться заочного избрания меры пресечения для Ксении Собчак. Она также должна быть для этого объявлена в международный розыск.

«Если бы она не скрылась,… речь могла бы идти про более мягкую меру пресечения. Но сейчас она, по сути, отрезала себе путь назад», — добавил Аграновский.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак уехала из России 24 октября. Телеведущая на автомобиле пересекла границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу.