Адвокат заявил об отсутствии угрозы наказания Собчак за ее отъезд из России
Журналистке Ксении Собчак не грозит наказание за отъезд за границу даже в том случае, если у правоохранителей есть постановление на ее задержание. Об этом юрист Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости.
«Дополнительной ответственности за это не предусмотрено. Раз она не была задержана, то это не побег из-под стражи», — объяснил юрист.
Аграновский также отметил, что правоохранители могут обратиться в суд и дождаться заочного избрания меры пресечения для Ксении Собчак. Она также должна быть для этого объявлена в международный розыск.
«Если бы она не скрылась,… речь могла бы идти про более мягкую меру пресечения. Но сейчас она, по сути, отрезала себе путь назад», — добавил Аграновский.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак уехала из России 24 октября. Телеведущая на автомобиле пересекла границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу.