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12:38, 26 октября 2022Мир

В США указали на невыполненные обещания Европы перед украинскими беженцами

WP: Европа не выполняет обещания перед украинскими беженцами

Фото: Artur Widak / Getty Images

Миллионы украинцев после начала боевых действий покинули родину и бежали в страны Европы, однако далеко не все из них смогли воспользоваться своеобразным «пакетом помощи», обещанным Директивой о временной защите (ДВЗ). На невыполненные Евросоюзом (ЕС) предписания указали в американском издании The Washington Post (WP).

По задумке ДВЗ позволяет людям закрыть базовые потребности на новом месте — проживать в любой европейской стране, работать, получать медицинскую помощь и отправлять своих детей в школу.

Однако реальное функционирование системы далеко от идеала, отмечают авторы материала. «По мере того как конфликт затягивается, а его волнообразный эффект начинает ощущаться по всему континенту, переход от временной помощи к долгосрочной не выдерживает проверок», — сказано в тексте.

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В частности, многие беженцы до сих пор испытывают сложности с трудоустройством — согласно статистическим данным, всего около трети украинцев в ЕС нашли работу. В первую очередь это связано с языковым вопросом — незнанием или недостаточным уровнем владения, — а также тем, что некоторые регионы ЕС попросту не имеют опыта приема новоприбывших.

Также наблюдаются трудности с поиском долгосрочного жилья — только четверть граждан Украины арендуют собственное жилье, в то время как многие до сих пор живут в центрах для беженцев, гостиницах и принимающих семьях. При этом организации по оказанию помощи фиксируют снижение интереса со стороны частных лиц, желающих принять у себя беженцев.

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Еще одна проблема граждан на новом месте — отправка детей в школы и детские сады. По данным WP, счет неустроенных в учебные заведения украинских детей идет на сотни тысяч. Зачастую это связано с нехваткой мест, а также высокими требованиями при регистрации ребенка — к примеру, нужны многочисленные медицинские заключения, справки, свидетельства о прививках.

В заключение журналисты отметили, что государственная помощь украинцам до сих пор «подкреплялась действительно мощной общественной солидарностью», но для того, чтобы это продолжалось, потребуется постоянная и значительная поддержка.

Управление ООН по делам беженцев подсчитало, с конца февраля до середины августа было зарегистрировано около 10 миллионов пересечений границы по направлению с Украины в Европейский союз. За тот же период зафиксировано более четырех миллионов пересечений границы в обратном направлении.

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Варвара Кошечкина
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