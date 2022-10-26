В России заметили новые особенности выдачи займов для предпринимателей

Брокер Чадаев рассказал о способах ускорить рассмотрение заявок на кредиты

С конца сентября особенности выдачи займов предпринимателям в России изменились, заявил кредитный брокер Алексей Чадаев. Банки стали тщательнее рассматривать пакет документов для одобрения заявки, особенно от мужчин, отметил он. В беседе с «Лентой.ру» эксперт поделился советами, которые помогут предпринимателям быстрее оформлять займы.

Перемены в банковской сфере

Из-за начала частичной мобилизации населения в конце сентября особенности выдачи кредитов изменились, отметил Чадаев. «Это действительно так, хотя официальных заявлений на этого счет не поступало. Также стоит отметить, что финансовые организации дольше рассматривают заявки. Поэтому вы должны быть готовы подождать», — поделился специалист.

Кредитный брокер сообщил, что теперь банки стали более тщательно рассматривать пакет документов при одобрении заявки. «Кредитные организации стали также просить дополнительные справки, например, выписки о банковских операциях и доходах компании», — рассказал эксперт.

Он предположил, что процент одобрении заявок для мужчин-предпринимателей на данный момент снизился. В связи с этим Чадаев дал советы по тому, как владельцам бизнеса увеличить свои шансы на одобрение кредита.

Рекомендации предпринимателям

«Стоит отметить, что предприниматели — основная часть клиентской аудитории, от которой банки получают доход. Причем максимально стабильная и прибыльная часть аудитории. Поэтому, так или иначе, финансовые организации всегда остаются лояльны к данной категории потребителей», — подчеркнул кредитный брокер.

Чтобы смягчить отношение банка и повысить свои шансы на одобрение кредита, Чадаев посоветовал следовать его рекомендациям. В первую очередь, стоит максимально обелить бизнес.

«Следует переводить все возможные поступления от клиентов в разряд официальных — на расчетные счета бизнеса, — посоветовал Чадаев. — Это необходимо потому, что банки стали чаще запрашивать и оценивать данные по выручке, обороты компании на предмет снижения доходов предпринимателя. Это происходит по причине текущего оттока платежеспособных клиентов по стране, из-за которого страдает большая часть бизнеса».

Также он посоветовал владельцам бизнеса стремиться к увеличению оборотов. «Даже если вы находитесь на определенном плато, и вас устраивает текущее положение дел, необходимо предпринять меры для дальнейшего развития», — счел он.

Даже малейший прирост в оборотах компании может стать весомым преимуществом в ходе общения с банком. Сейчас большая часть бизнеса теряет прибыль. Поэтому в текущих реалиях увеличение оборотов предпринимателя будет восприниматься банком весомый аргумент для принятия положительного решения Алексей Чадаев кредитный брокер

Предпринимателю также стоит следить за собственной платежной дисциплиной. Собственникам бизнеса важно не допускать просрочек по личным кредитам, сокращать кредитную нагрузку и количество кредитных счетов, посоветовал Чадаев. «Лучше закрыть мелкие долги, так как их наличие выглядит не солидно», — резюмировал он.

Предпринимателю важно показать финансовой организации личные сбережения и доходы от бизнеса. «Банку важно знать, что вы работаете "в плюс", то есть вам не просто хватает дохода, что сводить концы с концами, а еще и остается та часть, которой вы можете покрыть платеж по будущему кредиту. Поэтому будет хорошо, если у вас есть вклады или дебетовые карты с весомой денежной суммой», — указал специалист.

Если финансовая организация не приняла положительного решения по вопросу выдачи вам кредита, мы можете воспользоваться услугой другого банка, отметил финансист.