Один вид жилья в Подмосковье бросились продавать со скидкой

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: скидки на частные дома в Подмосковье достигли 20 процентов

В октябре 2022 года владельцы частных домов в Подмосковье бросились их продавать со скидкой. Скидки на этот тип жилья достигают 20 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным специалистов, спрос на загородные дома снизился на 7-10 процентов по сравнению с октябрем 2021-го. В компании добавили, что с осени 2019 года выросло число покупателей, которые предпочитают быстровозводимые дома.

В компании отметили, что чаще всего на дисконт соглашаются собственники, которые долго не могут продать свой дом или участок. Дополнительным поводом для предоставления скидок является нестабильная экономическая ситуация — владельцы недвижимости еще больше рискуют не найти покупателей.

По оценкам аналитиков, объем предложения загородной недвижимости в течение года сильно не менялся — экспозиция постоянно пополняется, в том числе за счет перехода объектов с первичного рынка.

«Загородная недвижимость, в отличие от городской, не является основным предметом интереса для покупателей жилья, чаще всего это место, где люди проводят время на отдыхе. И хотя спрос на "загородку" есть даже в период экономической нестабильности, покупатели все чаще ищут более бюджетные варианты готовых домов или после приобретения участка выбирают не капитальное строительство, а возводят дом-каркасник за короткий срок», — пояснила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Эксперт уточнила, что рост спроса на последний тип объектов связан в том числе с подорожанием традиционных строительных материалов, таких как кирпич и дерево. Поэтому россияне стали чаще рассматривать альтернативные варианты — панели, вагонку более низкого класса для обшивки, самый простой тип фундамента на сваях и прочее.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» назвали регионы России с самыми большими загородными домами. Лидером рейтинга оказался Дагестан — там средняя площадь такого жилья достигает 150 квадратных метров. Ниже в списке расположилась Московская область — среднюю площадь оценили в 130 квадратных метров. Регионом с самыми большими загородными домами также назвали Калининградскую область с показателем 125 квадратных метров.