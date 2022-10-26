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00:45, 26 октября 2022Россия

Заложник объяснил странную деталь на фото после штурма театра на Дубровке

Переживший «Норд-Ост» объяснил появление коньяка на фото с телом главаря террористов

Фото: ЦОС ФСБ / ТАСС

В 2002 году внимание журналистов, освещавших штурм театрального центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост», привлекла бутылка коньяка, обнаруженная рядом с мертвым главарем террористов Мовсаром Бараевым — эта деталь на фото последствий силовой операции широко обсуждалась в Рунете. Бывший заложник Александр Сталь в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что бутылка принадлежала одной из заложниц — он утверждает, что сидел рядом с этой женщиной.

«Я еще [перед началом спектакля] подумал, что неприятно сидеть рядом с подвыпившей гражданкой. Уже потом, после захвата, одна из шахидок начала на нее орать: "Мы сейчас к Аллаху пойдем, а ты к нему пьяная придешь"», — рассказал он.

Сталь отметил, что у женщины отобрали бутылку, а после террористы промывали раны ее содержимым. «У одного из чеченцев оказалась окровавлена рука — то ли он о стекло порезался, то ли еще что, — вспомнил собеседник "Ленты.ру". — Почему-то бутылка всегда находились около них».

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По словам Сталя, он слышал версию о том, что бутылку коньяка рядом с телом убитого террориста поставили спецназовцы, однако уверен, что коньяк изначально был «где-то там».

Тело террориста с бутылкой коньяка было снято крупным планом

Кадры с убитым Бараевым рядом с бутылкой коньяка широко использовались в выпусках новостей. «Главарь боевиков встретил смерть с бутылкой коньяка в руке... Вероятно, последние часы преступники, называвшие себя поборниками ислама и борцами за независимость, провели в театральном баре. Даже от женщин, как говорят офицеры, чувствовался сильный запах алкоголя», — говорил в передаче «Вести» ее ведущий Андрей Медведев.

Позже появление бутылки рядом с убитым исламистом обросло рядом версий. Одна из них, высказанная в том числе журналисткой Ольгой Романовой, тогда работавшей на телеканале РЕН ТВ, гласит, что кадры были постановочными: якобы идея с коньяком принадлежала освещавшему штурм журналисту Аркадию Мамонтову. Позже он признавал, что кадры были сняты нелегально, однако опровергал факт постановки. «Аркаша Мамонтов не бегал в буфет за бутылкой и не ставил ее рядом с телом террориста», — заявлял он.

Кроме того, бывшие заложники рассказывали, что террористы выливали алкоголь из коньячных бутылок и наполняли их водой.

Есть и версия о причастности спецназа к появлению фото. Издание «Коммерсантъ» утверждало, что сохранившие анонимность спецназовцы признались, будто сами вложили бутылку в руку Бараеву. А в интервью АПН другой спецназовец анонимно рассказал, что коньяком тогда отмечали юбилей отряда спецназа «Альфа». Он утверждал, что этот коньяк — фирменный знак спецподразделения.

Теракт на Дубровке произошел 20 лет назад

23 октября 2002 года чеченские террористы во главе с 23-летним Мовсаром Бараевым захватили Театральный центр на Дубровке, заложниками боевиков стали 916 человек — зрители мюзикла «Норд-Ост», артисты и работники центра. Среди заложников были около 100 детей.

Террористы заминировали здание и рассадили смертниц в зрительном зале, а затем потребовали, чтобы российские власти прекратили контртеррористическую операцию в Чечне. Спустя двое суток, в ночь на 26 октября, спецслужбы захватили Театральный центр и ликвидировали всех боевиков. Во время операции погибли 130 заложников.

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Валерий Розенберг
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