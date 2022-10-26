Раскрыты подробности стрельбы и пожара в крупнейшей тюрьме Ирана

WP: пожар и беспорядки в иранской тюрьме Эвин могли начаться из-за поджога

Пожар в крупнейшей тюрьме Ирана Эвин, произошедший 14 октября, мог начаться из-за преднамеренного поджога, чтобы устроить беспорядки и расправиться над некоторыми заключенными. Подробности инцидента раскрывает The Washington Post.

Журналисты издания провели анализ имеющихся фото и видео, а также поговорили с семьями заключенных и экспертами. Один из выводов расследования гласит, что как минимум один из очагов возгорания был преднамеренным поджогом — он начался, когда заключенные уже были в камерах. На одном из видео запечатлены три человека, разливающие и поджигающие горючую жидкость на крыше одного из корпусов, где содержатся люди. Со слов родственников заключенных, у тех не было доступа в места, где начались пожары.

Также есть данные, что стрельба и крики стали слышны до того, как появилось первое пламя. Власти сообщили, что пожар был потушен и беспорядки взяты под контроль незадолго до полуночи, хотя родственники заключенных говорят, что выстрелы можно было услышать до двух часов ночи. По данным аудиокриминалиста Стивена Бека, в тот вечер было произведено более 100 выстрелов, а также два взрыва гранат, скорее всего, светошумовых.

На иранском телевидении заявили, что у тех был преднамеренный план побега, государственный портал Mizan сообщил о драке и поджоге заключенными текстильной мастерской. Washington Post утверждает, что таким образом власти могли устроить расправу над некоторыми заключенными. По данным издания, в охваченных пожаром корпусах содержатся воры, финансовые преступники, диссиденты и политические заключенные. Со слов одного из арестантов, им пришлось выбивать двери камеры после того, как туда стал поступать дым от пожара, но снаружи их ждали охранники с оружием. Сообщается о случаях нападения и ранениях металлической дробью.

По сообщениям государственных СМИ, в ходе инцидента погибли восемь человек и 61 человек пострадали. Семьи заключенных опасаются, что число погибших намного выше.

О беспорядках и пожаре в Эвине стало известно 15 октября. Власти заявили, что возгорание произошло в результате конфликта между заключенными.