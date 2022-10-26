Сообщение о нарушивших границу Финляндии трех россиянах оказалось фейком

Сообщение о том, что трое российских рыбаков нарушили границу Финляндии, оказалось фейком

Сообщение о том, что трое российских рыбаков нарушили границу Финляндии, оказалось фейком.

Новость распространилась в сети в середине октября. Одна из публикаций на эту тему была обнаружена в блоге писателя и публициста Захара Прилепина на платформе «Дзен».

В посте Прилепина сообщается, что в ночь на 24 октября российские рыбаки на катере нарушили границу Финляндии и были замечены пограничным катером соседнего государства. Состоялась погоня, в результате которой россияне оторвались от преследующего их катера, но заблудились в ночи на сопредельной территории.

«Лишь к утру, приняв постройки на берегу за российский поселок, они причалили в местной гавани. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, россияне не поняли, что находятся в финском поселке Калалахти. При попытке купить продукты в местном магазине все трое россиян были арестованы местными полицейскими и доставлены в участок для дальнейших разбирательств», — говорится в материале.

Отмечается, что через некоторое время российские пограничники арестовали российский катер, на борту которого находились эти же рыбаки, а также связанный финский полицейский и две гражданки Финляндии. Освобожденного полицейского и гражданок российские пограничники передали финским коллегам.

В качестве источника Прилепин указывает агентство «Карьяла-информ 24». Сайт этого СМИ обнаружить в интернете не удалось. Также в сети нет никакой информации о финском поселке Калалахти.

26 октября на сайте российского информагентства SM-News вышел материал, в котором история о трех российских рыбаках, нарушивших границу Финляндии, названа фейком.

Информация о том, что российские рыбаки на катере нарушили границу Финляндии, практически не распространилась в СМИ. Материал на эту тему был обнаружен только на сайте сетевого издания «Политика сегодня». Автор новости сослался на Прилепина и добавил, что подтверждения информации, излагаемой в посте писателя, не удалось найти ни в российских, ни в финских СМИ.

Тем не менее новость про трех российских рыбаков активно распространилась в соцсетях. Например, во «ВКонтакте» пользователи публиковали ее у себя на страницах. В «Одноклассниках» этот фейк разместили некоторые сообщества.