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01:28, 26 октября 2022Культура

Amazon показал первый кадр экранизации Fallout

Amazon Prime Video показал первый кадр экранизации Fallout в честь 25-летия игры

Фото: @PrimeVideo

Amazon Prime Video показал первый кадр экранизации Fallout в честь 25-летия игры. Кадр появился в Twitter.

Съемки сериала по вселенной Fallout стартовали в июле 2022 года. Режиссером первого эпизода выступит Джонатан Нолан.

Fallout — компьютерная ролевая игра, действие которой происходит в мире, пережившем ядерную войну. Первая попытка экранизации игры была предпринята в 1998 году подразделением Interplay Films. Сценаристом картины был назначен Брент В. Фридман. Спустя два года подразделение Interplay Films было ликвидировано, а работа над фильмом — прекращена.

Ранее компания Konami представила тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Режиссером картины выступит Кристоф Ганс, снявший оригинальную экранизацию в 2006 году. Как сообщает Ign.com, на презентации киноленты были показаны концепт-арты, а также обсуждение идеи Ганса и продюсера Виктора Хадиды.

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Марина Совина
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