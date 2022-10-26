Мадонна посмеялась над критикующими ее откровенные фото фанатами

Певица Мадонна ответила фанатам, которые критикуют ее за съемки в откровенных нарядах

Американская поп-исполнительница Мадонна ответила фанатам, которые критикуют ее за публикацию снимков в откровенных образах в соцсетях. Соответствующими сторис она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя знаменитость разместила серию фото, на которых она позирует в провокационных позах. Так, на одном из кадров певица запечатлена сидящей на кровати топлес в чулках в сетку, а на другом — лежащей на полу в кружевном нижнем белье. «Если вы не человек, которого церковь убила бы 400 лет назад, живете ли вы вообще?» — посмеялась Мадонна над хейтерами.

Исполнительница не первый раз подвергается критике в сети за съемки в непристойных, по мнению поклонников, нарядах. Ранее в октябре звезда опубликовала фотографии, на которых она изображена в черном кружевном бюстгальтере и корсете с ремнями в сочетании с колготками в сетку того же цвета. «Мадонна, пожалуйста, остановись», «Тебе пора одеться», — высказывались подписчики в комментариях.