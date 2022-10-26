Особенность фигуры девушки доказала любовь избранника к ее личности

Блогерша с плоскими ягодицами Антония Грэм заявила о любви избранника к ее личности

Блогерша Антония Грэм из Лондона, Великобритания, с помощью одной особенности своей фигуры доказала любовь избранника к ее личности. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка позировала в корректирующем тело боди нюдового оттенка, с небрежным пучком и без макияжа, демонстрируя покраснения и пятна на коже. Кроме того, она повернулась к камере боком, показав плоские ягодицы. При этом она разместила две подписи. Первая, которая подразумевала фразу ее возлюбленного, гласила: «Я с тобой из-за внутренних качеств». В качестве второй был ответ самой юзерши. «Я верю тебе», — указала она.

Зрители поддержали Грэм, заявив, что считают ее привлекательной. «Ты выглядишь потрясающе», «Могу позволить себе смеяться над этим, потому что у меня такая же фигура», «У нас с тобой одинаковые формы», «Ты милая», — прокомментировали они.

Ранее в октябре блогерша Джули Лоренцен снялась в бикини, и особенность ее фигуры озадачила пользователей сети. «Мы все знаем, что у меня самые плоские ягодицы в мире. Не надо говорить, что вы видите округлые формы. Они плоские и симпатичные», — заявила автор видео.