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11:21, 26 октября 2022Ценности

Особенность фигуры девушки доказала любовь избранника к ее личности

Блогерша с плоскими ягодицами Антония Грэм заявила о любви избранника к ее личности

Кадр: @antoniagrahamx / TikTok

Блогерша Антония Грэм из Лондона, Великобритания, с помощью одной особенности своей фигуры доказала любовь избранника к ее личности. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка позировала в корректирующем тело боди нюдового оттенка, с небрежным пучком и без макияжа, демонстрируя покраснения и пятна на коже. Кроме того, она повернулась к камере боком, показав плоские ягодицы. При этом она разместила две подписи. Первая, которая подразумевала фразу ее возлюбленного, гласила: «Я с тобой из-за внутренних качеств». В качестве второй был ответ самой юзерши. «Я верю тебе», — указала она.

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Зрители поддержали Грэм, заявив, что считают ее привлекательной. «Ты выглядишь потрясающе», «Могу позволить себе смеяться над этим, потому что у меня такая же фигура», «У нас с тобой одинаковые формы», «Ты милая», — прокомментировали они.

Ранее в октябре блогерша Джули Лоренцен снялась в бикини, и особенность ее фигуры озадачила пользователей сети. «Мы все знаем, что у меня самые плоские ягодицы в мире. Не надо говорить, что вы видите округлые формы. Они плоские и симпатичные», — заявила автор видео.

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Алина Гостева
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