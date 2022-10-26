В маленькой галактике впервые обнаружен мощный галактический ветер

В MPIfR впервые зафиксировали мощный галактический ветер в небольшой галактике M33

Международная команда астрономов под руководством сотрудников Радиоастрономического института Общества Макса Планка (MPIfR) впервые обнаружила в маленькой спиральной галактике мощный галактический ветер. Результаты исследования, опубликованного в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, необходимы для формирования понимания эволюции галактик.

Специалисты изучили галактику M33 с помощью комплекса телескопов Very Large Array (VLA). Она располагается в созвездии Треугольника на расстоянии 2,7 миллиона световых лет от Земли и обладает массой в 23 раза меньшей, чем Млечный Путь.

Объект привлек внимание ученых из-за аномалии, которая заключалась в загадочном поведении электронов в составе космических лучей. Они двигались неестественно быстро, вместе с тем в местах звездообразования наблюдались сильные межзвездные магнитные поля. В таком случае электроны должны испускать синхротронное излучение и терять энергию. Авторы пришли к выводу, что движущей силой электронов является магнитное поле с закрученной структурой, что указывает на массивное звездообразование в галактике.

Последующий анализ показал, что космические лучи покидают регионы звездообразования и распространяются на большие расстояния, где вступают в реакцию с газом и плазмой, приводя к крайне высокому давлению в диске. Это противодействие давления между диском и внешними слоями гало и формирует галактический ветер и оттоки вещества.